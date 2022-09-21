بوتين: روسيا ستستخدم جميع الأسلحة لحماية نفسها

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة في فيديو أذيعت صباح اليوم الأربعاء. بعد أن أكد أن الناتو هدد باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا

وقال الرئيس الروسي “أريد أن أذكركم بأن الاتحاد الروسي مجهز أيضًا بعدد كافٍ من الأسلحة الثقيلة. التي ستستخدمها الدولة إذا تعرضت المصالح الوطنية لروسيا للتهديد على الإطلاق”.

وشدد على أن “أولئك الذين يبتزون الأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن هذا الابتزاز يمكن أن ينقلب عليهم”.

وقال “على المواطنين الروس أن يعلموا أن وحدة أراضينا وحريتنا وسيادتنا سيتم الدفاع عنها بأي وسيلة ضرورية”.

وفي الرسالة نفسها ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا عن “تعبئة جزئية” للروس في سن القتال.

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