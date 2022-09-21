بوتين: روسيا ستستخدم جميع الأسلحة لحماية نفسها
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة في فيديو أذيعت صباح اليوم الأربعاء. بعد أن أكد أن الناتو هدد باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا
وقال الرئيس الروسي “أريد أن أذكركم بأن الاتحاد الروسي مجهز أيضًا بعدد كافٍ من الأسلحة الثقيلة. التي ستستخدمها الدولة إذا تعرضت المصالح الوطنية لروسيا للتهديد على الإطلاق”.
وشدد على أن “أولئك الذين يبتزون الأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن هذا الابتزاز يمكن أن ينقلب عليهم”.
وقال “على المواطنين الروس أن يعلموا أن وحدة أراضينا وحريتنا وسيادتنا سيتم الدفاع عنها بأي وسيلة ضرورية”.
وفي الرسالة نفسها ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا عن “تعبئة جزئية” للروس في سن القتال.
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بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغوطات الغربية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعاملت بنجاح مع الضغوطات الغربية مضيفا ان تكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح.
كما أضاف الرئيس الروسي، أن التضخم انخفض بحلول 5 سبتمبر إلى 14.1% وهناك توقعات بأن يصل إلى حوالي 12% هذا العام.
من جانبه أوضح قيصر روسيا، ان التخلص من الاعتماد على الدولار الأمريكي يعتبر أمرا حتميا.
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الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف وهذا أمر مؤسف
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، إنّ الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف معبرا عن أسفه بهذا الحصوص.
وأوضح الرئيس الروسي إن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم.والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية”،
بالمقابل، أكد الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي.
منوها في الوقت ذاته إلى أن الجزء الأكبر من كميات الحبوب الأوكرانية تم تصديرها إلى الغرب وليس إلى الدول الفقيرة.
إلى جانب ذلك، أشار الرئيس إلى أن الوضع الاقتصادي بروسيا مستقر رغم بعض المشاكل في شركات كانت مرتبطة بدول أوروبية وسيعمل على دعمها.
وأضاف بوتين أنه يعمل على إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز بعضها يمر عبر منغوليا إلى الصين.
بوتين يصدر قرارا عسكريا جديدا
كما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا يقضي برفع عدد أفراد القوات المسلحة الروسية بمقدار 137 ألف جندي.
وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي مرسومًا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فردًا.
و كان قوام القوات المسلحة الروسية وفق المروسوم السابق الموقع في سنة 2017، هو 1،902،758، بما في ذلك 1،013،628عسكريًا.
كما ينص المرسوم الجديد على “تحديد قوام القوات المسلحة للاتحاد الروسي بـ 2039758، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا”.
بوتين يعلق على مقتل ابنة عقله المدبر
كما اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أن قتل داريا دوغين في انفجار سيارتها جريمة دنيئة ووحشية.
وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت. “جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًّا لحياة داريا دوغين قبل أوانها”.
وفي أول تعليق له على مقتل ابنة ألكسندر دوغين، وصف بوتين داريا بأنها “كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًّا حقيقيًّا”.
وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين وقع مرسوما بمنح “وسام الشجاعة” للصحفية داريا دوغين بعد وفاتها. تكريما لها على شجاعتها وتفانيها في أداء واجبها المهني.
وكشفت لجنة التحقيقات الروسية تفاصيل مقتل داريا دوغين، ابنة السياسي الروسي ألكسندر دوغين. الذي يوصف بالعقل المدبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت لجنة التحقيقات ثبوت زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة قريبا من السائق أدت لمقتل داريا دوغين. التي كانت تقود السيارة، على الفور.
وشدد على أن “أولئك الذين يبتزون الأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن هذا الابتزاز يمكن أن ينقلب عليهم”.
وقال “على المواطنين الروس أن يعلموا أن وحدة أراضينا وحريتنا وسيادتنا سيتم الدفاع عنها بأي وسيلة ضرورية”.
وفي الرسالة نفسها ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا عن “تعبئة جزئية” للروس في سن القتال.
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بوتين: روسيا تدعم الجزائر إقليميا ودوليا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل العمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.
وقال في حفل تقديم أوراق الاعتماد “الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث التجارة. والتعاون التجاري والاقتصادي مستمر في التطور السريع. وكذلك العلاقات في مجالات أخرى ، بما في ذلك المجالات العسكرية والفنية والإنسانية”. من قبل السفراء الأجانب.
ووفقًا لبوتين ، فإن روسيا تدعم الخط الجزائري المتوازن في الشؤون الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس الدولة الروسية: “سنواصل العمل معًا لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل”.
وأشار إلى أن روسيا تعتبر مصر من أهم الشركاء في إفريقيا والعالم العربي.
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بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغوطات الغربية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعاملت بنجاح مع الضغوطات الغربية مضيفا ان تكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح.
كما أضاف الرئيس الروسي، أن التضخم انخفض بحلول 5 سبتمبر إلى 14.1% وهناك توقعات بأن يصل إلى حوالي 12% هذا العام.
من جانبه أوضح قيصر روسيا، ان التخلص من الاعتماد على الدولار الأمريكي يعتبر أمرا حتميا.
طالع ايضا:
الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف وهذا أمر مؤسف
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، إنّ الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف معبرا عن أسفه بهذا الحصوص.
وأوضح الرئيس الروسي إن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم.والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية”،
بالمقابل، أكد الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي.
منوها في الوقت ذاته إلى أن الجزء الأكبر من كميات الحبوب الأوكرانية تم تصديرها إلى الغرب وليس إلى الدول الفقيرة.
إلى جانب ذلك، أشار الرئيس إلى أن الوضع الاقتصادي بروسيا مستقر رغم بعض المشاكل في شركات كانت مرتبطة بدول أوروبية وسيعمل على دعمها.
وأضاف بوتين أنه يعمل على إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز بعضها يمر عبر منغوليا إلى الصين.
بوتين يصدر قرارا عسكريا جديدا
كما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا يقضي برفع عدد أفراد القوات المسلحة الروسية بمقدار 137 ألف جندي.
وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي مرسومًا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فردًا.
و كان قوام القوات المسلحة الروسية وفق المروسوم السابق الموقع في سنة 2017، هو 1،902،758، بما في ذلك 1،013،628عسكريًا.
كما ينص المرسوم الجديد على “تحديد قوام القوات المسلحة للاتحاد الروسي بـ 2039758، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا”.
بوتين يعلق على مقتل ابنة عقله المدبر
كما اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أن قتل داريا دوغين في انفجار سيارتها جريمة دنيئة ووحشية.
وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت. “جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًّا لحياة داريا دوغين قبل أوانها”.
وفي أول تعليق له على مقتل ابنة ألكسندر دوغين، وصف بوتين داريا بأنها “كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًّا حقيقيًّا”.
وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين وقع مرسوما بمنح “وسام الشجاعة” للصحفية داريا دوغين بعد وفاتها. تكريما لها على شجاعتها وتفانيها في أداء واجبها المهني.
وكشفت لجنة التحقيقات الروسية تفاصيل مقتل داريا دوغين، ابنة السياسي الروسي ألكسندر دوغين. الذي يوصف بالعقل المدبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت لجنة التحقيقات ثبوت زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة قريبا من السائق أدت لمقتل داريا دوغين. التي كانت تقود السيارة، على الفور.