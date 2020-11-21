بوتين: روسيا مستعدة لتقديم لقاح “سبوتنيك” لكل الدول التي تحتاجه

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لتقديم لقاح “سبوتنيك” لكل الدول التي تحتاجه.

وجاء تصريح الرئيس الروسي، خلال انطلاق أعمال قمة مجموعة الـ20، والتي تعقد لأول مرة افتراضيا.

وقد أعلن في وقت سابق ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن بوتين على مكافحة كورونا.

وانطلقت قمة الـ20، تحـت عنوان «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».

وتستهدف هذا العام إرساء أسس التعافي الأكثر شمولية ومتانة واستدامة من أزمة كورونا.

وفي رسالة إلى زعماء مجموعة الـ20، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «لحاجة إلى عمل المزيد لتخفيف الديون.