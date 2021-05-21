بوتين: روسيا هي الوحيدة التي تنقل تكنولوجيا إنتاج لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده هي الوحيدة، التي تنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” إلى دول أخرى.

وأشار بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا هي الدولة الوحيدة، التي تنقل تقنيات إنتاج اللقاحات.

ولدى روسيا 3 لقاحات ضد فيروس “كورونا”، وهي “سبوتنيك V“، و”أبيفاك كورونا”، و”كوفيفاك”.

ويعد لقاح “سبوتنيك V” الروسي هو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس “كورونا”.

وتم تسجيل هذا اللقاح حتى الآن في أكثر من 60 دولة في العالم.

فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين في إطار حملة تطعيم مجانية.

وبجانب هذه اللقاحات الثلاثة، بدأت روسيا في تسجيل لقاح رابع باسم “سبوتنيك لايت”، وهو يتكون من جرعة واحدة فقط.