بوتين عن لقاحات بلاده: موثوقة مثل بندقية كلاشينكوف

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، هي الأكثر أمانا حتى الآن.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا “لقاحاتنا بسيطة في الاستخدام، وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف”.

وتابع “اليوم باتت كل لقاحاتنا معروفة، واليوم ظهر لقاح سبوتنيك لايت”.

وأوضح الرئيس الروسي أن لقاحات بلاده تعتمد على التكنولوجيات والمنصات التي تم استخدامها على مدى عقود.

وهي أيضا حديثة جدا، واليوم تعتبر من دون أدنى شك الأكثر موثوقية والأكثر أمانا –يضيف بوتين-.

ونوه الرئيس بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن، التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى.