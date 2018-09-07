بوتين في طهران لمناقشة الملف السوري مع أردوغان وروحاني

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، اليوم الجمعة، لحضور القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران، والتي من المتوقع أن تركز مناقشتها على سوريا.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الرئيس الروسي سيعقد إجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، وكذلك مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وسيبحث الزعماء الثلاثة الأزمة السورية بكامل تفاصيلها، وسيركّزون على آخر المستجدات وعلى رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات الواجب الإقدام عليها من أجل تحقيق الإنتقال السياسي في سوريا.

وقد عقدت قبلها قمتان في سوتشي في 22 نوفمبر 2017 وأنقرة في 4 أفريل 2018.