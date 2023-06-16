قناة النهار بوتين :” لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة” بقلم قناة النهار نشر في 16 جوان 2023 - 14:03 بوتين شارك غرِّد أرسل 21 0 بوتين :” لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/11rYk اقرأ أيضا مواطن من مستغانم يشيد بمجهودات الأمن بعد إسترجاع سيارته المسروقة بوهران قناة النهار 08 جوان رئيس الجمهورية :" أصبحنا الأوائل في إفريقيا من ناحية الشركات الناشئة" قناة النهار 14 جوان أستاذ رياضيات من ميلة يوضّح..الأسئلة ما كان فيها حتى ثغرات قناة النهار 12 جوان شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان مترشح لإجتياز البكالوريا :"تكلت على الترشيحات ماطاحوش ماعنديش فلاش ديسك في راسي نحفظ 43 مقالة" قناة النهار 13 جوان سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان قناة النهار 02 جوان تبسة ..الحاجة مسعودة تستعيد فرحة الذهاب إلى الحج بعد إقصائها قناة النهار 04 جوان الجلفة: واد حي عين الشيح .. خطر مصبات الصرف الصحي يهدد حياة السكان قناة النهار 27 ماي فاسألوا: الإيمان بضع وسبعون شعبة قناة النهار 28 ماي تيارت : أصحاب المهن الحرة المرتبطة بالقطاع الفلاحي تتأثر بظاهرة الجفاف قناة النهار 03 جوان