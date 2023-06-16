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قناة النهار

بوتين :” لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة”

بقلم قناة النهار
بوتين :” لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة”
بوتين
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بوتين :” لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة”

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