بوتين: لا نرغب في الصدام مع الناتو ومستعدون لأي سيناريو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تريد الدخول في صدام مباشر مع حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سانت بطرسبورغ، “نحن مستعدون دائمًا لأي سيناريو. ولكن لا أحد يريد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي شكلنا في وقت معين آلية خاصة لمنع الصدامات. ورؤساء إدارات معينة من الجانبين يتواصلون مباشرة ولديهم الفرصة للتشاور بشأن أي موقف متأزم”.

وأضاف الرئيس الروسي: “أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي تغييرات في ميدان المعركة. مرجعا ذلك إلى أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية”.

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في الرابع من جوان خسائر ثقيلة. بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.

وقال مدير مركز “جي سي أي” للدراسات، آصف ملحم، إن الصدام مع الناتو من الطبيعي. أن يكون له نتائج كارثية على الجميع، ويقود إلى حرب عالمية ثالثة واستخدام السلاح النووي.

وأوضح أنه إذا لجأ الناتو لهذه الخطوة، فإن روسيا ستكون مستعدة لذلك. علماً بأن هناك أطماع أوروبية في بعض الأراضي الأوكرانية والبيلاروسية من قبل بولونيا وبعض دول أوروبا الشرقية

وأضاف: على جانب آخر نجد أن روسيا تبحث عن سلام وحلول سلمية ولكن الغرب يدفع في هذا الاتجاه. ويقدم السلاح بل بدأت تزيد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من نوعية الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا.