بوتين: لدينا سلاح لن نتباهى به بل سنستخدمه

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطراف الخارجية من التدخل في الأحداث الأوكرانية وتوعّد برد صاعق.

وأكد فلاديمير بوتين أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي ستستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس التشريعي في الجمعية الفدرالية الروسية في بطرسبورغ: “كل القرارت بهذا الشأن جاهزة”.

وتابع: “إذا ما أراد أحد من الخارج أن يتدخل في الوضع في أوكرانيا ويخلق تهديدا استراتيجيا وغير مقبول. فردنا سيكون صاعقا، وجميع القرارات بهذا الشأن قد اتخذت”.

وجدد بوتين التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك. لضمان أمن دونباس وشبه جزيرة القرم الروسية وعموم روسيا.