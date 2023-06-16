بوتين للرئيس تبون: ربما تجدون في تجربتنا ما يفيد اقتصاد بلادكم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثا حول الرقابة الوقائية. ومتوجها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “ربما ستجدون شيئا مفيدا لاقتصاد بلادكم من التجربة الاقتصادية في روسيا”.

وقال الرئيس الروسي في الكلمة التي ألقاها بمنتدى سانت بطرسبرغ العالمي إن روسيا ملزمة بزيادة الإنفاق الدفاعي لضمان أمن البلاد.

وأضاف بوتين “القدرات روسيا المالية تسمح لها بالحفاظ على مسار ثابت للعدالة الاجتماعية والحد من الفقر. حوالي 90 بالمئة من المدفوعات مع دول “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”. تتم بالروبل ومع الصين 80 بالمئة بالروبل واليوان”.

كما أكد بوتين أن روسيا ستعمل بشكل كبير على تبسيط فتح حسابات مصرفية للشركات الأجنبية. مشيرا إلى أن 1.7مليون شخص بروسيا غادروا في العام الماضي خط الفقر.

وأضاف بوتين “لم يكن أحد يفكر في أن انتهاكات قوانين الملكية في الغرب ستصل إلى هذا الحد. يعيدنا ذلك إلى القرون الوسطى. تلك سرقة. جني الأموال في روسيا وإيداعها في حسابات أجنبية أمر غير مقبول. أطلب من مجلس الوزراء الإسراع بإعادة الأصول الروسية في الصناعات الرئيسية إلى الولاية القضائية المحلية”.

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “شحنات المجمع الصناعي الزراعي الروسي. وصلت إلى مستوى مرتفع جديد – أكثر من 41 مليار دولار، وكانت روسيا رائدة في صادرات الحبوب لمدة عشر سنوات.

وأضاف بوتين “أود أن أشير إلى أن المعروض من مجمع الصناعات الزراعية، الذي تحدثت عنه في البداية. قد وصل إلى مستوى مرتفع جديد – وهو أكثر من 41 مليار دولار”. لمدة عشر سنوات حتى الآن، كانت روسيا في القمة خمس دول مصدرة للحبوب. منذ عام 2016، أصبحت أكبر مورد للقمح في العالم، رقم واحد في الأسواق العالمية.