بوتين لماكرون: مشاكل لبنان لا تحتاج لتدخل خارجي

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تسوية جميع المسائل الخلافية في لبنان من قبل اللبنانيين أنفسهم على أساس حوار بناء، دون أي تدخل خارجي.

وقد أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد بوتين على موقف روسيا الداعم لوحدة لبنان وسيادته، دون أي تدخل خارجي.

وذكر الكرملين في بيان له، اليوم الخميس، أن الرئيسين استعرضا بالتفصيل مستجدات الوضع في لبنان.

وأطلع ماكرون، حسب البيان، نظيره الروسي على انطباعاته بشأن زيارته الأخيرة إلى بيروت ونتائج مؤتمر المانحين الافتراضي الذي نظمته فرنسا الأحد الماضي بهدف تفعيل المساعدات الدولية إلى لبنان.

كما قدم بوتين إلى ماكرون تعازيه الخالصة في مقتل مواطنين فرنسيين جراء هجوم مسلح جنوب غربي النيجر مؤخرا.