بوتين: لن أوقف النار بأوكرانيا حاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس. أنه حين سأل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيف العمليات العسكرية بأوكرانيا. خلال مكالمة جرت بينهما أمس الأربعاء، أكد الأخير أن الظروف حاليا غير مناسبة لوقف النار.

على صعيد آخر، أشار دراجي إلى أن بوتين أخبره أن العقود المبرمة بين موسكو والدول الأوروبية لا تزال سارية المفعول. ملمحا إلى إمكانية استمرار الشركات الأوروبية في الدفع باليورو والدولار.

وقال “ما فهمته، ولكن قد أكون مخطئًا، هو أن تحويل الدفعات أو المبالغ أمر داخلي يخص روسيا الاتحادية”.

وكانت تلك النقطة شكلت أزمة جديدة في العلاقة بين موسكو والغرب. بعد أن فرض الكرملين على الغرب والشركات الأجنبية المتعاقدة مع بلاده الدفع بالروبل.

في حين انتقدت الدول الأوروبية هذا القرار مؤكدة أنه يتعارض مع البنود القانوينة المنصوص عليها. في كافة العقود التجارية مع الروس.

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