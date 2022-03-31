بوتين: لن أوقف النار بأوكرانيا حاليا
قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس. أنه حين سأل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيف العمليات العسكرية بأوكرانيا. خلال مكالمة جرت بينهما أمس الأربعاء، أكد الأخير أن الظروف حاليا غير مناسبة لوقف النار.
على صعيد آخر، أشار دراجي إلى أن بوتين أخبره أن العقود المبرمة بين موسكو والدول الأوروبية لا تزال سارية المفعول. ملمحا إلى إمكانية استمرار الشركات الأوروبية في الدفع باليورو والدولار.
وقال “ما فهمته، ولكن قد أكون مخطئًا، هو أن تحويل الدفعات أو المبالغ أمر داخلي يخص روسيا الاتحادية”.
وكانت تلك النقطة شكلت أزمة جديدة في العلاقة بين موسكو والغرب. بعد أن فرض الكرملين على الغرب والشركات الأجنبية المتعاقدة مع بلاده الدفع بالروبل.
في حين انتقدت الدول الأوروبية هذا القرار مؤكدة أنه يتعارض مع البنود القانوينة المنصوص عليها. في كافة العقود التجارية مع الروس.
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روسيا تُعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية
أعلنت روسيا، وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاربعاء، أنّ قواتها ستلتزم بدءً من صباح اليوم الخميس وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة.
كما أضافت أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.
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لافروف: لا يمكن عزل روسيا والعالم اليوم متعدد الأقطاب
كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، أنه لا يمكن عزل روسيا مضيفا ان العالم اليوم أصبح متعدد الأقطاب.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن هناك ضغوط على بلاده بهدف عزلها وسلب استقلالها.
كما أوضح لافروف، أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان للسياسة المناوئة لروسيا.
مشيرا في السياق ذاته، الى أن هناك دول تتخلى عن استقلاليتها وتنضم للعقوبات على روسيا.
وتابع”: الغرب يشعر بالخزي من أن خططه بتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا فشلت ولذلك فرض العقوبات.”
وأضاف”: علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة.”
وأردف قائلا:”لافروف: الدول الغربية تحاول دعم النظام في أوكرانيا ولكن هناك من يعارض هذه النزعة في أوروبا.”
بالمقابل أكد لافروف ألأن علاقات بلاده مع الصين هي الأفضل تاريخيا،كاشفا على شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.