بوتين: مستحيل حل النزاع في الشرق الأوسط دون انشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حل الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يمكن بدون إقامة دولة فلسطينية.

وقال بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي (أسبوع الطاقة الروسي): “بدون حل القضايا السياسية الأساسية، وأهمها إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، من المستحيل حل المشكلة برمتها”.

وأضاف الرئيس الروسي: “الاستيطان، وعدد من العناصر الأخرى أدت إلى انفجار العنف.. مهما كان مستوى المرارة لدى الجانبين، ما زلنا بحاجة إلى السعي لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين”.

واستطرد: “إذا قرر الرجال القتال فيما بينهم فليقاتلوا ويتركوا الأطفال والنساء.. موقف روسيا معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين. . لقد دافعنا عن قرارات مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار أولا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”.

وعلى صعيد متصل، طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمة ألقاها في المنتدى نفسه، بوتين بالبدء في العمل على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال السوداني مخاطبا بوتين: “أناشدك كرئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن أن تتقدم بمبادرة لوقف إطلاق النار وقفا حقيقيا، وإيجاد حل حقيقي للمشكلة الفلسطينية.. من الصعب التنبؤ بعواقب الأحداث الجارية”.