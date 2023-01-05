بوتين: مستعد للحوار مع أوكرانيا بشرط

في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس الروسي مجددًا أن كييف يجب أن يمتثل “للمطالب المعروفة والمعبر عنها مرارًا وتكرارًا”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا. بشرط أن تقبل الأخيرة “الحقائق الإقليمية الجديدة” التي نشأت عن الهجوم الروسي.

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا. كرر “أن روسيا منفتحة على حوار جاد بشرط أن تمتثل السلطات في كييف للمتطلبات المعروفة. والمعبرة عنها بشكل متكرر وتتخذ في الاعتبار الحقائق الإقليمية الجديدة “، وفقًا لبيان الكرملين.

كما اعتبر رئيس الدولة التركي، من جهته، أن الدعوات للسلام والمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. يجب أن تكون “مدعومة بوقف إطلاق نار أحادي الجانب ورؤية حل عادل”.

كما ذكّر رجب طيب أردوغان بشكل خاص نظيره الروسي بالنتيجة الإيجابية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب. من موانئ البحر الأسود، والتي تم الحصول عليها برعاية تركيا والأمم المتحدة.

في خطة سلام من عشر نقاط تم تقديمها في نوفمبر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. إن وحدة أراضي أوكرانيا غير قابلة للتفاوض. وردت موسكو بإعادة التأكيد على أنها لن تعيد أي أرض إلى أوكرانيا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بالإضافة إلى أربع مناطق. في شرق وجنوب أوكرانيا منذ عملية غزوها للبلاد التي بدأت في فيفري 2022.