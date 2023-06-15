بوتين: ممتنون للرئيس تبون إستعداده لتقديم الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.

وأشار الرئيس الروسي، بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد المجيد تبون، أن المحادثات مع رئيس الجمهورية تبون، كانت مثمرة للغاية. ويتضح ذلك من خلال الوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات. التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات”.

كما أكد بوتين إمتنانه للرئيس تبون قائلا “نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا”. مضيفا أنه “ناقش مع الرئيس تبون الوضع في أوكرانيا. ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية “.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه “أوضح لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون. الرؤية الروسية للأسباب الجذرية” للصراع في أوكرانيا، وقدم تقييما للوضع الحالي.

وأوضح الرئيس بوتين، أنه تم مناقشة التعاون العسكري والفني وحوار منظم لمواجهة التهديدات في القارة الافريقية.