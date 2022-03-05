بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن القوات الروسية على مشارف الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم، تصريحات الرئيس بوتين التي جاء فيها: “نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.”

و قال الرئيس الروسي، أن إطلاق روسيا لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان “قرارا صعبا”.

الى جانب ذالك كشف الرئيس الروسي، عن وضعه لقوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا.

وأضاف بوتين:” العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا، منوها في الوقت ذاته الى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا.”

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