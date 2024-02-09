بوتين: هزيمة روسيا “مستحيلة”

بعد مرور عامين تقريباً على بدء الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هزيمة روسيا “مستحيلة”.

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، نشرت اليوم الجمعة، أكد الرئيس الروسي أن هزيمة بلاده “مستحيلة”.

وقال فلاديمير بوتين: “كانت هناك صيحات لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة”. في رأيي، هذا مستحيل لن يحدث أبدا.”

وأضاف بوتين: “يبدو لي أن من هم في السلطة في الغرب أصبحوا يدركون ذلك أيضًا”.

وأكد أنه “إذا تم فهم هذا الإنجاز جيدا، فعليهم أن يفكروا فيما سيأتي بعد ذلك. ونحن مستعدون لهذا الحوار”.

وفي هذه المقابلة التي استمرت أكثر من ساعتين إلى أمريكا والغرب. قال الرئيس الروسي أيضًا إنه يرفض فكرة غزو بولندا أو لاتفيا، وهما دولتان “ليست لبلاده أي مصلحة فيهما”.

كما أكد فلاديمير بوتين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ عام تقريبا.

وأضاف: “أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق”. وتابع الرئيس الروسي: “ليس هناك أي محظور في حل هذه المشكلة. نحن مستعدون لحلها ولكن بعض الشروط تتم مناقشتها من خلال قنوات الخدمة الخاصة”.