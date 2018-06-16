بوتين وبن سلمان يعتزمان الدعوة لجعل “أوبك+” اتفاقية دائمة

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، اتخذا قرار لجعل اتفاق “أوبك +” اتفاق دائم.

وقال نوفاك، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مراسم افتتاح مركز ثقافي روسي في السعودية.

“منذ يومين تم خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين في موسكو اتخاذ قرار تاريخي .

ينص على تمديد التعاون بين بلدينا في إطار ما يسمى باتفاق أوبك + لأجل غير محدد.

وتابع نوفاك أن هذه العملية ستجري بناء على الأساس الموجود حاليا.

موضحا أن الاتفاق الجديد لن يتضمن معدلات دقيقة لحجم استخراج النفط.

لكنه سيتيح للأطراف الموقعة عليه اتخاذ قرارات بخصوص تغيير المعايير الراهنة حال تطلبت الضرورة.

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن مسألة تمديد “أوبك +” لأجل غير محدد ستجري مناقشتها في الاجتماع المقبل في فيينا.

وأضاف نوفاك أن الدول المشاركة في الاتفاق أبدت سابقا دعمها لتمديده، موضحا أنه كان يجب العثور على إطار مناسب للتعاون.

كما ذكر أن البلدين ستقترحان على أعضاء “أوبك” رفع إنتاجها للنفط بـ1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام.