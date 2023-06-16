بوتين: وضعنا صوب أعيننا تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية والقضاء على النازية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ بلاده وضعت صوب أعينها تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية والقضاء على النازية.

ولفت بوتين، في كلمة له بأشغال المنتدى الإقتصادي العالمي بطرسبورغ، بأن الغرب يبذل قصارى جهده لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة.

مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا بدأها النظام الأوكراني بدعم من الدول الغربية عام 2014.

وواصل بوتين بالقول: “شركاؤنا تخلوا بشكل رسمي عن التسوية السلمية. استخدمنا القوات المسلحة لوقف هذه الحرب، أخذ البريء بجريرة المذنب فهذه محاولات محكوم عليها بالفشل. هم من وقعوا الاتفاقيات وصرحوا علنا بأنهم كانوا يخادعون”.

وأضاف الرئيس الروسي: “كل الأسلحة في أوكرانيا من الخارج، لن يستمر هذا الأمر للأبد. مصانعنا تعمل ليل نهار، ولدينا احتياطي كبير من الأسلحة والذخيرة”.

وتابع: “البعض في القطاعات من الجبهة يشهدون وصول الوحدات الأوكرانية إلى خط الدفاع الأول. لكنهم يستخدمون الاحتياطي الاستراتيجي لاختراق الدفاعات. لكن ليس هناك قطاع حققوا فيه أي نجاح”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن خسائر الجانب الأوكراني للجانب الروسي تبلغ 1 إلى 10. وأن وزارة الدفاع الروسية ستكشف عن الأرقام، مؤكدا أنه لا يوجد أي نجاح للجانب الأوكراني.

وأشار بوتين، إلى أن هناك محاولة الآن على بعض قطاعات من الجبهة بوحدات على محور زابوروجيه، ووصلوا إلى الخط الأول من الدفاع. لكن ليس هناك أي فرص أمام القوات المسلحة الأوكرانية لإحراز أي تقدم.

وذكر الرئيس الروسي، إن عددا من أصدقائه يهود، يقولون له إن زيلينسكي عار على اليهود.