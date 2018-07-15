بوتين وعباس يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت نظيره الفلسطيني محمود عباس حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسطي.

وقال بوتين قبل اللقاء “إننا سعداء بالحصول على فرصة لعقد مشاورات معك إزاء العلاقات الثنائية .

والوضع بشأن فلسطين وبجوارها ولبحث الشؤون الإقليمية.

وأشار بوتين إلى أن الوضع في الشرق الأوسط “معقّد”.

لافتا إلى أنه يسعده إبلاغ عباس باتصالاته مع زعماء الدول الأخرى في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية.

وبدوره، وصف عباس العلاقات الروسية-الفلسطينية بأنها “خاصة بالفعل”، مشيدا

بالتنمية المستمرة للتعاون الثنائي بين البلدين.

وبمناقشاتهما المنتظمة بشأن القضايا الإقليمية، الأمر الذي يقدم نصيحة مفيدة للجانب الفلسطيني.

وأوضح عباس أن فلسطين والمنطقة عموما تمر ب”وقت صعب”، مشيرا بشكل خاص إلى النزاعات الأخيرة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وأوضح بقوله إن “النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعد المشكلة التي تمثل الأهمية

الأكبر بالنسبة لنا.

لأن هذا الأمر خطير للغاية…نحاول استخدام كافة الوسائل الممكنة لمعارضة هذه الأفعال”.