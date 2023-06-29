بوتين يأمر يإطلاق التأشيرات الإلكترونية لأكثر وجهات السياح إلى روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إطلاق التأشيرات الإلكترونية في أقرب وقت ممكن لصالح أكثر الوجهات شعبية بين السياح. الذين يدخلون أراضي روسيا الاتحادية

وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع حول تنمية قطاع السياحة في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية. والمنعقد في مدينة دربند بجمهورية داغستان الروسية.

وقال: “من الضروري إطلاق عمل التأشيرات الإلكترونية بسرعة لأكثر (الوجهات) شعبية للسياح الذين يدخلون بلادنا”

هذا ويزور الرئيس بوتين مدينة دربند الداغستانية يوم 28 يونيو، لبحث قضايا التنمية السياحية في منطقة شمال القوقاز. وتتزامن هذه الزيارة إلى الجمهورية ومدينة دربند، أقدم المدن الروسية، مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وهنأ الرئيس الروسي بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة حلول عيد الأضحى. وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان. والحفاظ على القيم الأسرية.

وفي أواخر مايو الماضي، صرّح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن التأشيرة الإلكترونية الموحدة إلى روسيا. سيتم إطلاقها في الأول من يوليو المقبل 2023.

وبحسب الوزير الروسي فإن الخطوة ستبسط بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح زيارة لروسيا. وأشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متاحة للرحلات الفردية والمجموعات.