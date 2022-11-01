بوتين يبعث برسالة إلى قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة العربية

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برسالة إلى قادة الدول ورؤساء الحكومات للدول الاعضاء بجامعة الدول العربية.

وجاء في رسالة الرئيس الروسي “أرحّب بكم ترحيبا ودياً بمناسبة الافتتاح لقمة الدول العربية الدورية الأولى والثلاثين. يشهد العالم تغيرات سياسية واقتصادية هامة. يتزايد تشكيل نظام العلاقات الدولية متعدد الأقطاب. وهو مبنى على مبادئ مساواة الحقوق والعدالة واحترام المصالح الشرعية المتبادلة. في هذه العملية يلعب بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. التي يقرب عدد سكانها من نصف مليار نسمة دوراً أكثر أهمية”.

وأضاف بوتين “ولا شك في أن مهام تصحيح الوضع الدولي ومعارضة التحديدات والتحديات للعصر الراهن. تضطر الجهود المشتركة المنسقة وتجعل الهياكل التمثيلية متعددة الاطراف مثل جامعة الدول العربية أكثر مطلوبة”.

وتابع الرئيس الروسي “إن روسيا الاتحادية لا تزال مستعدة لأن تطور تطويراً كاملا التعامل مع جامعة الدول العربية وكل أعضائها. بما في ذلك بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. نعتقد أن القضايا العسكرية السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. بما فيها الأزمات في ليبيا وسوريا والنزاع في اليمن والقضية الفلسطينية. ينبغي تسويتها على اساس القانون الدولي المعترف به بالجميع ومع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها”.

وختم فلاديمير بوتين “أنا على يقين من أن التعزيز المتواصل لعلاقات الشراكة بين روسيا الاتحادية والدول العربية. يخدم مصالحنا المشتركة ويجري في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في العالم. أتمنى لكم عملًا ناجحاً وكل التوفيق”.