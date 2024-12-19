بوتين يتحدث لأول مرة عن وجود بشار الأسد في بلاده

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لأول مرة عن وجود الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد في بلاده.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير: “بصراحة لم أقابل بعد الرئيس الأسد، منذ وصوله إلى موسكو”.

وأضاف فلاديمير بوتين “لكنني أخطط لمقابلته، وسأتحدث معه بالتأكيد”.

وتابع فلاديمير بوتين في حديثه مع الصحفي “تريدون تصوير ما يحدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أنه ليس كذلك”.