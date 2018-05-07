بوتين يتسلم مقاليد ولايته الرئاسية الرابعة  

تم، اليوم الإثنين، تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا للمرة الرابعة في حياته السياسية.

واستلم بوتين صبيحة اليوم خلال مراسم تنصيبه في الكرملين، مقاليد الحكم لولاية رابعة والتي ستستغرق 6 سنوات.

وأثناء مراسم تنصيبه، قال بوتين إنه يدرك المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب وروسيا، مشيرا إلى أن واجبه هو القيام بكل ما يمكن لازدهار ومستقبل روسيا.

وشكر المواطنين الروس على دعمهم الصادق الذي أظهروه له في الانتخابات الرئاسية.

وفاز فلاديمير بوتين في الانتخابات التي جرت شهر مارس، بنسبة 76.7%.

وهي النسبة الأعلى التي يحصل عليها، منذ وصوله إلى الحكم .