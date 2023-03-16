بوتين يدعو الرئيس تبون لزيارة روسيا

كشفت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو، أنها نقلت رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى رئيس الجمهورية، تتضمن دعوة رسمية لزيارة روسيا الاتحادية.

وكشفت فالنتينا، عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنها قدمت دعوة للرئيس تبون للمشاركة في القمة الثانية روسيا-افريقيا.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني.

كما حضر عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.