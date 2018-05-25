بوتين يذكر هولاند بالاستعمار الفرنسي في الجزائر

تحدث الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عن مقابلة أجرها مع نظيره الروسي فلاديمر بوتين حول سوريا عام 2013.

وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة “كوتديان” أمس، إنه عندما التقى مع نظيره الروسي عام 2013.

اوضح وجهة نظره حول ما يحدث في سوريا متهما الرئيس السوري بشار الأسد بإرتكاب جرائم ضد شعبه،

وأكد الرئيس الفرنسي إلى أن بوتين أجابه متسائلا هل تتذكر الاستعمار الفرنسي في الجزائر ؟

وأضاف هولاند، أنه رفض قدوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا لتدشين كاتيدرالية بسبب ما جرى من أحداث في سوريا.