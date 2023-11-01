بوتين يرسل برقية إلى الرئيس تبون وهذا مضمونها

أرسل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما شدد بوتين في رسالته، على الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات الروسية الجزائرية ما أكد مرة أخرى لقاء الرئيسين في موسكو في شهر يونيو لهذا العام.

وعبر الرئيس روسي، عن ثقته في مواصلة تطوير التعاون في جميع المجالات وتمنى لرئيس الجمهورية، الصحة والمزيد من النجاحات. وللشعب الجزائري السلام والازدهار.

وجاءت رسالة التهنئة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وهو الذكرى الـ69 لاندلاع حرب التحرير الوطني ما يسمى يوم الثورة.

ومن جهتهم وجه كل من رئيس الحكومة ا ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الاتحادية الروسية فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما للجمعية الاتحادية الروسية فياتشيسلاف فولودين بريقيات تهاني لنظرائهم في الجزائر.

كما هنأت من جانبها، سفارة روسيا في الجزائر، وتمنت للشعب الجزائري الصديق البهجة والسلام والرفاهية.