بوتين يرسل برقية للمشاركين في قمة الدول العربية بتونس

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تحية للمشاركين في قمة جامعة الدول العربية المجتمعة في تونس اليوم، معربا عن استعداد روسيا لتعزيز الشراكات مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكتب بوتين: “تخوض العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا امتحانا صعبا من نزاعات مسلحة وتفاقم التهديد الإرهابي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف: “روسيا تنطلق من ضرورة تسوية الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية الدبلوماسية، واستنادا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها”

وتابع: “هذا ينسحب بالكامل على سوريا، حيث تتعرض قوى الإرهاب لضربات ساحقة، ولحدّ كبير بفضل الجهود الروسية”.

وشدّد الرئيس الروسي، على ضرورة إطلاق العملية السياسية في سوريا والمباشرة بحل المشاكل الإنسانية الملحة في هذا البلد.