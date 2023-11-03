بوتين يسخر من الأوروبيين: العقوبات أفضل من استيراد “البق”

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة والبنك المركزي الروسي إلى اتخاذ إجراءات ضد التضخم. محذرا من أن الضغوط على الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية ستزداد، دون القلق بشأن ذلك.

وقال فلاديمير بوتين خلال اجتماع متلفز: “أوهام شركائنا تقترب الآن من السخافة. مع حظر استيراد المفكات والإبر وما إلى ذلك إلى روسيا”.

وأضاف مازحا: “لكن كلما قلت النفايات لدينا، كلما كان ذلك أفضل. وهذا يقلل من فرص تصدير بق الفراش إلينا من المدن الأوروبية الكبرى”. في إشارة إلى المخاوف التي أثارها انتشار هذه الحشرات في العديد من الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 13% إلى 15% اليوم الجمعة. وهي الزيادة الرابعة على التوالي خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر في محاولة لمواجهة التضخم.

وقال فلاديمير بوتين: “مرة أخرى، ألفت انتباه الحكومة وبنك روسيا إلى أهمية العمل المنسق الفعال لخفض التضخم”.

في اليوم السابق، صوت النواب الروس لصالح زيادة حادة للغاية في الإنفاق العسكري الفيدرالي. في عام 2024 (+68٪ على مدار عام واحد).