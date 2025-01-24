بوتين يصرح.. مستعد للتفاوض مع ترمب بشأن أوكرانيا

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه مستعد للتفاوض بشأن أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب.

وحسب جريدة لو فيغارو الفرنسية، أكد بوتين للتلفزيون العمومي الروسي أن انطلاق المفاوضات مع دونالد ترامب بشأن أوكرانيا بات قريباً، وذلك دون تقديم أي موعد محدد.

وأضاف بوتين قائلا: “نحن مستعدون للتفاوض بشأن أوكرانيا، وهذا لأن الرئيس الأمريكي ترمب أعلن أنه جاهز للعمل معاً.

وعنوت الجريدة مقالها “بوتين يصرّح أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت جريدة لو فيغارو: “بوتين أكد أن بداية الصراع مع أوكرانيا لن يكون، لو أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 لم تسرق”. على حد قوله”.