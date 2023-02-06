بوتين يعرب عن تعازيه لأردوغان والأسد ويؤكد استعداد روسيا للمساعدة

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال. وأكد استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته.

كما قال الكرملين إن الرئيس بوتين، أعرب في برقية عن تعازيه إلى نظيره السوري. مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة لمواجهة تداعيات الكارثة. التي تسببت في مقتل وإصابه المئات، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

في حين، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات، فجر اليوم الاثنين، محافظة كهرمان في تركيا وأدى إلى دمار في عدد من المدن.

ووفقا للسلطات التركية تسبب الزلزال حتى الآن في مقتل 284 شخصا وإصابة 2300 آخرين، وتدمير أكثر من 1700 منزل.

وفي سوريا بلغ عدد ضحايا الزلزال حسب وزارة الصحة 237 قتيلا ونحو 700 جريح، بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل.

وفي نفس السياق أفادت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، بأنها أعدت طائرتين من طراز Ilyushin Il-76، محملة برجال الإنقاذ. لإرسالهم إلى تركيا، لمد يد العون للأتراك في مكافحة تبعات الزلزال.

كما قال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف: “إن وزارة الطوارئ الروسية، مستعدة دائما لمد يد العون للدول الصديقة في المحن. فرجال الإنقاذ الروس يتمتعون بخبرة كبيرة لمجابهة حالات الطوارئ. ويمتلكون المعدات اللازمة لذلك. وهم على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لتركيا في هذه المحنة”.

ووفقا لوزارة الطوارئ أصدر كورينكوف، أمرا لـ 100 منقذ متخصص من فرقة الإنقاذ الجوي Centrospas. التابعة لوزارة الطوارئ، بالاستعداد للمشاركة في المساعدة وعمليات الإنقاذ.