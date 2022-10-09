بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي غدا الاثنين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين. سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي يوم غد الاثنين.

وقال بيسكوف: “من المقرر أن يعقد الرئيس غدا اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي”.

ولم يحدد بيسكوف ما إذا كانت ستتم مناقشة الوضع حول جسر القرم في الاجتماع، معلقا: “سنطلعكم على النتائج”.

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