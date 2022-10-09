بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي غدا الاثنين
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين. سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي يوم غد الاثنين.
وقال بيسكوف: “من المقرر أن يعقد الرئيس غدا اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي”.
ولم يحدد بيسكوف ما إذا كانت ستتم مناقشة الوضع حول جسر القرم في الاجتماع، معلقا: “سنطلعكم على النتائج”.
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بوتين: الغرب قسم العالم إلى متحضر وعوالم أخرى وهذا الهدف منه
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة.
وأضاف بوتين، أن الهدف الأساسي للغرب هو فكرنا وفلسفتنا. الغرب لا يحتاج إلى روسيا، أما نحن فنحتاجها.
وتابع بوتين “لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كافة الاتفاقيات والمواثيق. الغرب يقسم العالم إلى عالم متحضر وبقية العالم وإلى عالم أول وعوالم أخرى”.
وأشار بوتين “الغرب يقول دائما إنه يحمي ويدافع عن النظام والقواعد. ولكن من أين أتت هذه القواعد؟ معايير مزدوجة مصممة للحمقى”.
وأضاف بوتين “نفخر بأننا كنا جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين. حضارتنا تستند إلى ديانات الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية وتستند إلى الفكرة والكلمة الروسية”.
وقال بوتين “الغرب يتحدث عن “الردع” ويعني بذلك المواجهة والوقوف ضد أي مركز للتنمية المستقلة”.
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بوتين: حق تقرير مصير الشعوب حتمي
يشهد الكرملين، حدثا تاريخيا ينتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون. يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
وقال بوتين إن المواطنين في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا وهذا حقهم.
وأفاد بوتين أن حق تقرير مصير الشعوب حتمي وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضي.
وأضاف بوتين “لقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى. على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية. لقد دافع عن تلك المناطق أبطالنا البواسل أبطال روسيا الذين دفع بعضهم حياته ثمنا لذلك”.
وأكد بوتين أن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك. وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.
كما أوضح بوتين “أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روسيا وإلى الأبد”.
وأفاد بوتين “سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمي شعوبنا بكل ما نملك من وسائل. سوف نبني تلك المناطق ونوفر الحياة الكريمة المستقرة الآمنة في جميع ربوع روسيا”.
كما صرح بوتين “يجب أن تحترم كييف اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
كما دعا بوتين كييف إلى التفاوض. لكن لن يتم مناقشة اختيار الشعب لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب.