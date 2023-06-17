بوتين يعقد اجتماعا مع القادة الأفارقة حول أوكرانيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف، لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

وحسب ما أعلن الكرملين، فإن بوتين يعقد اجتماعا مع القادة الأفارقة لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا، حيث ستكون المباحثات ستكون مغلقة.

ووصل عدد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للاجتماع مع بوتين.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني. والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وكان الوفد الإفريقي قدر زار كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.