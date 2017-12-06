بوتين يعلن ترشحه لرئاسة روسيا لعهدة جددة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء عن ترشحه لعهدة جديدة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في مارس المقبل.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية قال بوتين: “سأرشح نفسي لرئاسة روسيا الاتحادية، وأنا واثق أن كل شيء سيكون على ما يرام”.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه “سيحسم قريبا” قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال بوتين “لا يمكن أن يكون الدافع “للترشح” إلا لتحسين معيشة الناس”.

وسبق لبوتين أن أعلن في نوفمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي في قمة “آبيك” أنه سيترك السؤال بشأن ترشحه للرئاسة بدون إجابة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة ستجرى في مارس عام 2018 وتنطلق الحملة الانتخابية قبل نهاية ديسمبر الحالي.