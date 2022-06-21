بوتين يعلن موعد دخول صاروخ سارمات حيز الخدمة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخ “سارمات” سيدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.
وقال لرئيس الروسي أن الجميع يعرف الظروف الجديدة التي تضع الصعوبات والعراقيل أمام جميع القطاعات في الدولة، ومن بين ذلك الجيش والأسطول الروسيان.
هذا وتم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات “سارمات” من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك في 20 أفريل الماضي.
كما تم توسيع نطاق المعدات القتالية لسارمات، بما في ذلك من حيث عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، والمناورة فرط الصوتية. ووفقا للخبراء.
طالع أيضا:
بوتين: روسيا ستستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي.
وفي هذا السياق قال بوتين: “روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، فنحن نمتلكها، ويجب على الجميع أن يعرفوا ذلك، وسنستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا”.
وفي وقت سابق قال بوتين إن قرار روسيا بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان صعبا لكن كنا مضطرين إليه، مؤكدا على أن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها،
طالع ايضا:
بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.
وجايء هذا حسب ما نشره موثع روسيا اليوم، خلال تهنئته، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.
وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: “لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة. وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف”.
بوتين: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتعرض لحرب في المجال السيبراني، منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فيفري الماضي.
وقال الرئيس الروسي في تصريحات صحفية: “سنبحث اليوم مجموعة من المسائل المتعلقة بحماية المنظومات المعلوماتية وشركات الاتصال.
وضمان استمرارية عملها بشكل واثق والإجراءات الرامية للتصدي للمخاطر الخارجية في هذا المجال”.
وتابع: “يرتفع عدد الهجمات على البنى التحتية المعلوماتية في روسيا باستمرار خلال السنوات الأخيرة، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا
ازدادت التحديات في هذا المجال حدة وخطورة ونطاقا، وبالفعل تعرضت روسيا لعدوان حقيقي وحرب في المجال السيبراني”.
وأوضح بوتين أن هذه “الحرب” تتمثل بارتفاع عدد الهجمات السيبرانية، منها عمليات مركبة، بأضعاف، وقال إن هجمات سيبرانية منسقة تنفذ ضد روسيا من دول مختلفة.
مبديا قناعته بوقوف جهات حكومية وراءها، وذكّر في هذا الخصوص بأن عددا من دول العالم أنشأت قوات سيبرانية ضمن جيوشها.
وذكر الرئيس أن هذه الهجمات تستهدف منع الوصول إلى المعلومات المنشورة في تلك المواقع أو استبدالها بمعلومات كاذبة.
وشدد بوتين على ضرورة مواصلة تعزيز الخطوط الدفاعية للفضاء المعلوماتي في روسيا، مضيفا أنه “ينبغي ألا تكون هناك نقاط ضعف”.
ولفت إلى أنه من المهم مبدئيا منع تسريب البيانات الشخصية للمواطنين في الإنترنت.