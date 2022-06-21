بوتين يعلن موعد دخول صاروخ سارمات حيز الخدمة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخ “سارمات” سيدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.

وقال لرئيس الروسي أن الجميع يعرف الظروف الجديدة التي تضع الصعوبات والعراقيل أمام جميع القطاعات في الدولة، ومن بين ذلك الجيش والأسطول الروسيان.

هذا وتم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات “سارمات” من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك في 20 أفريل الماضي.

كما تم توسيع نطاق المعدات القتالية لسارمات، بما في ذلك من حيث عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، والمناورة فرط الصوتية. ووفقا للخبراء.

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