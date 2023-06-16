بوتين يفتتح منتدى سان بطرسبورغ ويوجه تحية خاصة للرئيس تبون

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي 26 بسان بيترسبورغ، في روسيا.

ورحب الرئيس الروسي، في بداية كلمته، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا بالحضور والذين قدموا من 130 دولة عبر العالم.

وقال بوتين: “أشكر فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حضوره أشغال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”.

ويشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كضيف شرف في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي 26 بسان بيترسبورغ.

ويعرف المنتدى السادس والعشرين مشاركة 130 دولة وفاعلين اقتصاديين من مختلف دول العالم.