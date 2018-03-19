بوتين يفوز في الرئاسيات الروسية بـ 76.6 بالمائة من الأصوات

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بوتين يفوز في الرئاسيات الروسية بـ 76.6 بالمائة من الأصوات
بقلم مصطفى.ق

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.6% من أصوات الناخبين وذلك بعد فرز 97% من أوراق الاقتراع.

وأكد بولاييف أن أكثر من 52 مليونا وتسعمئة ألف من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات .

مشيرا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004.

حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونا وستمئة ألف شخص.

والنتيجة التي حققها الرئيس الحالي هي الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ويلي الرئيس بوتين المرشح عن الحزب الشيوعي، بافل غرودينين، بـ11.87% من الأصوات.

فيما يأتي زعيم الحزب الليبيرالي، فلاديمير جيرينوفسكي، على المرتبة الثالثة بعد الحصول على 5.73% من الأصوات.

واحتلت المرشحة عن حزب “المبادرة المدنية”، كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.64%.

وتجاوز منافسها الأقرب، المرشح عن حزب “يابولكو” الليبرالي، غريغوري يافلينسكي، عتبة 1% حاصلا على تأييد 1.02% من الناخبين.

في حين استقر المرشح عن “حزب النمو”، بوريس تيتوف، على المركز السادس بـ0.75%.

ليليه المرشح عن حزب” شيوعيو روسيا”، ماكسيم سورايكين، الذي حصل على 0.68% .

ويختم سيرغي بابورين، المرشح عن “الاتحاد الشعبي الروسي” القائمة برقم 0.65%.

وكان رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الزعيم الأول الذي هنأ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا لفترة 2018-2024 .

كما بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ببرقية إلى بوتين هنأه فيها بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، بحسب وكالة “شينخوا”.

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