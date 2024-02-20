بوتين يقدم هدية قيمة لـ “كيم جونغ أون”

أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيارة روسية الصنع. حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن “رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشمالية. الرفيق كيم جونغ أون، حصل على سيارة شخصية صنعت في روسيا. مُقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين”.

يُشار إلى أن الهدية قُدمت أيضا إلى أمين اللجنة المركزية. لحزب العمال في كوريا الشمالية، بارك تشونغ تشون. ونائب رئيس دائرة اللجنة المركزية للحزب شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ.

وأضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم قالت إن “الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة” البلدين.