بوتين يكشف سبب الحرب على أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن هدف العملية الروسية في أوكرانيا جاء من أجل وضع حد للإبادة الجماعية بحق سكان دونباس.

وحسب موقع روسيا اليوم، شدد بوتين خلال حفل شعبي في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، على أن هذا هو ما استرشد به سكان القرم وسيفاستوبل عندما صوتوا في استفتاء شعبي لصالح إعادة الانضمام إلى روسيا.

وفي هذا السياق أشار إلى أنه كان لديهم الحق الكامل في تبني هذا القرار.

كما أوضح الرئيس، إلى أن روسيا خلال هذه الفترة بذلت الكثير من الجهود بغية تنمية القرم وسيفاستوبول، بما يشمل خطوات أساسية مثل إمداد هذه المنطقة بالغاز والكهرباء وبناء طرق وجسور جديدة.

بالمقابل لفت بوتين إلى أن “سكان دونباس رفضوا أيضا الانقلاب السلطوي في كييف، ونفذت ضدهم فورا عمليات عسكرية عقابية متعددة”.

مضيفا أنهم تعرضوا لـ”حصار وقصف مدفعي ممنهج وغارات جوية”.

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