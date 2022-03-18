بوتين يكشف سبب الحرب على أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن هدف العملية الروسية في أوكرانيا جاء من أجل وضع حد للإبادة الجماعية بحق سكان دونباس.
وحسب موقع روسيا اليوم، شدد بوتين خلال حفل شعبي في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، على أن هذا هو ما استرشد به سكان القرم وسيفاستوبل عندما صوتوا في استفتاء شعبي لصالح إعادة الانضمام إلى روسيا.
وفي هذا السياق أشار إلى أنه كان لديهم الحق الكامل في تبني هذا القرار.
كما أوضح الرئيس، إلى أن روسيا خلال هذه الفترة بذلت الكثير من الجهود بغية تنمية القرم وسيفاستوبول، بما يشمل خطوات أساسية مثل إمداد هذه المنطقة بالغاز والكهرباء وبناء طرق وجسور جديدة.
بالمقابل لفت بوتين إلى أن “سكان دونباس رفضوا أيضا الانقلاب السلطوي في كييف، ونفذت ضدهم فورا عمليات عسكرية عقابية متعددة”.
مضيفا أنهم تعرضوا لـ”حصار وقصف مدفعي ممنهج وغارات جوية”.
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بوتين: روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية
كما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية خلافا للغرب.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكوم حول تدابير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأقاليم الروسية.
ومشيرا إلى أن الغرب يتحمل مسؤولية التداعيات السلبية للعقوبات التي فرضت على روسيا.
يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب عدة حزم من العقوبات على روسيا.
حيث تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.
وتين يؤكد استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في هذه الحالة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بوتين في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.
كما أكد بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد. انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.
وحسب بيان للكرملين، فإن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية. كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.
وأعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني.