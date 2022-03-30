بوتين يمنع المؤسسات الروسية من شراء البرمجيات الأجنبية
حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارا من الـ31 من مارس.
وحسب موقع رةسيا اليوم، فقد حظر الرئيس بوتين على الجهات الحكومية اعتبارا من 1 جانفي 2025. استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة في روسيا.
ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص. في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.
بعد 24 ساعة من مهاتفته.. ماكرون يستعد للاتصال ببوتين مجددا هذا الأسبوع
لم تستبعد باريس أن يتحدث رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعد يوم الثلاثاء بالعودة إلى الحديث مع الرئيس ماكرون من أجل تبادل وجهات النظر حول الوضع في مدينة ماريوبول.
وأشار المتحدث إلى أنه “لا بد من الحفاظ على قناة المناقشة مع فلاديمير بوتين. وذلك على الأقل لأنه كان طلبا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف “إذا قطعنا الاتصالات، فستكون أمامنا فرص أقل بكثير لنقدر على التفاوض يوما ما”.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والروسي. عن استحالة إجراء عملية إنسانية لإجلاء المدنيين في مدينة ماريوبول في الظروف الحالية.
فيما أشار الكرملين إلى أن بوتين بحث مع ماكرون مستجدات الأزمة الأوكرانية وأطلعه على سير تقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين. بما في ذلك من ماريوبول. مع التأكيد على أنه لتسوية الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المتطرفين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم.
طالع أيضا:
ترامب يطلب “طلبا غريبا” من بوتن بشأن بايدن
طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في خضم الحرب المستعرة في أوكرانيا. شيئا بدا غريبا بالنسبة للبعض من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، ولا يتعلق بمسار الحرب.
وحسب موقع سكاي نوز، فقد دعا ترامب في مقابلة نشرت الثلاثاء، بوتن إلى نشر أي معلومات ضارة بحوزته تتعلق بعائلة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.
ودفع ترامب لموقع “JustTheNews” بشأن وجود تعاملات تجارية بين هانتر بايدن، ابن الرئيس الأميركي.
وطالب ترامب الرئيس الأميركي السابق بوتن بالكشف عن أي معلوما قد تكون بحوزته على الأمر. وقال: “أعتقد أن بوتن يعرف الإجابة عن ذلك”. في إشارة إلى تعاملات هانتر بايدن المحتملة مع روسيا”، مضيفا أن “أظن أن عليه أن ينشرها، ويجب أن تعرف تلك الإجابة”.
وانتقدت شبكة “سي إن إن” الأميركية تصريحات ترامب، وقالت إنها تسعى لتحقيق غاية داخلية بمساعدة من أكبر خصوم أميركا.
وقالت إنه أحدث مثال على إستعداد ترامب لإستجداء القوى الأجبية واستغلالها في سبيل المصالح الداخلية، حتى من بوتن الذي يقود الحرب في أوكرانيا حاليا.
وكان هانتر بايدن قد حصل على أموال لقاء أعماله الإستشارية من دول، مثل أوكرانيا والصين، بينما كان والده نائبا للرئيس.
وتدير وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا بشأن هذه المعاملات. لكن لم يظهر حتى الآن أي دليل على بايدن متورط في فساد يؤثر على السياسة الخارجية الأميركية. ولا يتصل التحقيق الحالي بالرئيس بايدن، فهو يقتصر على نجله الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.