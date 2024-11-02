بوتين يهنئ الرئيس تبون بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السبعين للثورة التحريرية.

وجاء في رسالة التهنئة للرئيس الروسي: “لقد بلغت العلاقات الروسية الجزائرية مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة، وأنا على قناعة، بأن تطويرها في المستقبل يستجيب للمصالح الأساسية لشعبينا ويتجه نحو آفاق ضمان الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.

أتقدم إليكم بتهانيّ الصادقة وتمنياتي لكم بالصحة والتوفيق وللشعب الجزائري السلام والازدهار. مع احترامي لكم.”