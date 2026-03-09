بوتين يهنئ مجتبى خامنئي على اختياره مرشداً جديداً لإيران

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مجتبى خامنئي على اختياره مرشداً جديداً لإيران، معرباً عن دعم موسكو الراسخ لطهران.

وقال بوتين لمجتبى: “واثق من أنك ستواصل عمل والدك بشرف وستوحد الشعب الإيراني في مواجهة المحن الشديدة”.

وأضاف أن ​روسيا ستواصل ‌الوقوف إلى جانب طهران، وقال: “نود التأكيد على دعمنا الراسخ ​لطهران. وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين”.

هذا وأعلن خبراء مجلس القيادة المؤقت في إيران، في وقت متأخر الأحد، أن مجتبى خامنئي. نجل مرشد إيران علي خامنئي، عين خلفاً لوالده، كمرشد أعلى في طهران.

ويُعتبر مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، منذ فترة طويلة أحد أكثر الشخصيات نفوذاً داخل النظام الحاكم في إيران، على الرغم من ندرة ظهوره العلني أو توليه منصباً سياسياً رسمياً، بحسب تقارير غربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور