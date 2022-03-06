بوتين يوجّه الحكومة لصياغة قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية إتجاه روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية اتجاه روسيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإنه سيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية. ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

كما يأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات إقتصادية على روسيا. بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا. وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في روسيا.

طالع أيضا

بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا