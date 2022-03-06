بوتين يوجّه الحكومة لصياغة قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية إتجاه روسيا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية اتجاه روسيا.
وحسب موقع روسيا اليوم، فإنه سيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية. ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.
كما يأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات إقتصادية على روسيا. بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا. وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في روسيا.
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بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا
بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن القوات الروسية على مشارف الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.
ونقل موقع روسيا اليوم، تصريحات الرئيس بوتين التي جاء فيها: “نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.”
و قال الرئيس الروسي، أن إطلاق روسيا لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان “قرارا صعبا”.
الى جانب ذالك كشف الرئيس الروسي، عن وضعه لقوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا.
وأضاف بوتين:” العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا، منوها في الوقت ذاته الى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا.”