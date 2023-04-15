بوتين يوقع قانونا بشأن مذكرات استدعاء إلكترونية للجنود

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوقيع قانونا ينص على إنشاء سجل موحد للسجلات العسكرية، يسمح بالإخطار بالتجنيد عن طريق أوامر استدعاء إلكترونية.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فيفرض لقانون الذي نشر يوم الجمعة، على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، بعض القيود على المواطنين الذين تلقوا أوامر استدعاء ولكنهم لم يذهبوا إلى مكتب التجنيد.

ووفقا للقانون، سيتم إرسال أوامر الاستدعاء كتابة وسيتم نسخها إلكترونيا.

كما سيتم اعتبار الاستدعاء مقدما من لحظة نشره في الحساب الشخصي للمواطن على مصدر المعلومات ذي الصلة، في نظام المعلومات.

هذا وسيتم إرسال الإخطار بالاستدعاء جدول الأعمال إلى المواطن في حسابه الشخصي على بوابة الخدمات العامة.

وإذا لم يتم تبليغ الاستدعاء كتابة أو إلكترونيا، يعتبر قد تم تبليغه بعد سبعة أيام من تاريخ إدراجه في سجل الاستدعاءات.

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