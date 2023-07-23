بوتين يُعلن فشل هجوم قوات كييف المضاد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن الهجوم لا يزال مستمرا.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد في بطرسبورغ، “لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، هو مستمر ولكنه فشل”.

وأشار بوتين إلى خسائر إضافية فادحة تكبدتها قوات كيف اليوم الماضي. وتابع أن الجيش الروسي دمر عددا قياسيا من الأسلحة الغربية.

وقال لوكاشينكو إنه مع مثل هذا العدد من الأسلحة الأجنبية التي تم تدميرها، يمكن كذلك تقدير عدد الخسائر البشرية التي تكبدتها كييف.

ويجري الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات اليوم في قصر قسطنطينوفسكي ببطرسبورغ. ستركز على سير تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والتكامل في إطار دولة الاتحاد.

وفي وقت سابق صرح الرئيس البيلاروسي بأنه سيبحث مع الرئيس الروسي وضع مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، ومستقبلها.

ويعد هذا اللقاء، الأول بين الزعيمين منذ تمرد مجموعة فاغنر الروسية وانتقال زعيمها وعدد من مقاتليها إلى بيلاروسيا.

هذا وأعلنت روسيا، الأحد، أنها دمرت كل الأهداف المحددة في مدينة أوديسا الأوكرانية. مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد “لهجمات إرهابية” ضد روسيا.

وقال الجيش الروسي: “شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا.. على منشآت تم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة”. مؤكدا أنه “تم تدمير جميع الأهداف المحددة”.