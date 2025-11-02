بوتين يُهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة: العلاقات الجزائرية الروسية تتطور

تقدّم رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بتهانيه الحارة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أبرز بوتين، أن العلاقات الجزائرية الروسية تتطور بشكل ديناميكي ضمن روح الشراكة الاستراتيجية العميقة.

كما عبر الرئيس الروسي، لنظيره الجزائري في رسالة التهنئة عن اقتناعه بمواصلة العمل البناء، في القضايا الثنائية والدولية الراهنة. بما يعود بالنفع على الشعبين الروسي والجزائري. ويعزز الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.

متمنّيا لرئيس الجمهورية موفور الصحة والتوفيق، وللشعب الجزائري الهناء والازدهار.