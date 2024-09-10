بوتين يهنئ الرئيس تبون 

بعث رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، رئيساً للجمهورية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتصار الرئيس تبون المقنع في الانتخابات. يدل على مكانة الرئيس بين مواطنيه، معرباً عن تطلعه لنقل إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الذي وُقع العام الماضي بين الجزائر وروسيا، إلى مستوى نوعي جديد.

كما أكد الرئيس بوتين عزمه على مواصلة تطوير التعاون الثنائي البنّاء، من خلال الجهود المشتركة، إلى أقصى حدّ ممكن. لصالح الشعبين الروسي والجزائري، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.