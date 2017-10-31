بوجدرة يقصف كمال داود مجددا: “نعم كنت مع الجيا أو الفيس”

في خرجة جديدة للكاتب والروائي، رشيد بوجدرة، ضد الكاتب كمال داود، أكد فيها تمسكه بتصريحاته حول إنتمائه إلى الجماعات الإسلامية.

وأكد بوجدرة في تصريح لمجلة “جون أفريك”، أنه لم ولن يتراجع عن تصريحاته ضد كمال داود.

وقال رشيد بوجدر إنه يعي ما قاله ضد كامل داود، “كان مع “الفيس أو”الجيا”، وهو قال ذلك في وسائل الإعلام.

وكان إماما يلبس قميص، ذو لحية في ذلك الوقت، وكان ضمن الجبهة الإسلامية للإنقاذ “فيس” أو الجماعة الإسلامية المسلحة “جيا”.

وأعترف بوجدرة أنه لا يعتقد أن كمال كان إرهابيا أو قتل أحدا، ولم يتهمه بذلك أبدا.

وأشار بوجدرة في تصريحاته إلى كمال داود كان في الـ15 من عمره تلك الفترة، مضيفا أنه سيذهب إلى المحكمة وسنرى.

للإشارة، فإنّ كمال داود كا في سن الـ 22 عاما عندما أنشئت الجماعة الإسلامية في عام 1992.