بوجلبان: “عازمون على تقديم مباراة كبيرة أمام المولودية”

كشف مدرب النادي الصفاقسي التونسي، أنيس بوجلبان عزمه رفقة أشباله، على تحقيق نتيجة ايجابية أمام مولودية الجزائر، ضمن رابطة الأبطال.
وصرح بوجلبان، للإذاعة الوطنية: “كل اللاعبين جاهزون وعاقدون العزم على تقديم مباراة كبيرة، والمهم أن لا نتلقى أهداف”.
وأضاف مدرب النادي الصفاقسي: “في نفس الوقت، نأمل في تسجيل هدف أو أكثر، لتسهيل مهمتنا في لقاء العودة”.
وتابع أنيس بوجلبان: “التأهل سيلعب على مواجهتين، لذلك نحن عاقدون العزم على كسب اللقاء الأول في الجزائر، وهو ما يفرض علينا التعامل الجيد مع مجريات المباراة، حتى نضع قدما في دور المجموعات”.
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