بوجمعة.. احياء اليوم العالمي للمياه فرصة لمواجهة رهانات كورونا الجديدة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، دلية بوجمعة، أن احياء اليوم العالمي للمياه، فرصة ومرحلة أساسية لمواجهة الرهانات الناجمة عن كورونا.

وأضافت الوزيرة، أن اليوم العالمي للمياه يندرج في صميم إستراتيجية البيئة التي تعتمد أساسا على الاقتصاد الدائري.

وتؤدي –تقول بوجمعة-، التنمية الاقتصادية وزيادة الكثافة السكانية إلى استعمال المتزايد للمياه خاصة في قطاع الزراعة والصناعة.

وأضافت “إننا إذ لم نتصرف بطريقة ناجعة من أجل حوكمة رشيدة واستهلاك مسؤول للمياه فإننا سنواجه تحديات اجتماعية واقتصادية جدية”.

وشاركت الوزيرة دليلة بوجمعة بمنتزه الصابلات في إحياء اليوم العالمي للمياه الذي حمل هذه السنة شعار تثمين المياه.