بوجمعة: الجزائر تواصل حضورها الإفريقي المشهود وتبسط مكانتها الدولية الكاملة

أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن احتضان الجزائر لأشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين، هو تأكيد لحضورها ومكانتها الدولية الكاملة، على كافة الأصعدة.

و أكد بوجمعة، في كلمة له في افتتاح أشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية للمحضرين القضائيين، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على أنه “ليس من المصادفة أن تحتفي الجزائر بهذا الحدث الهام، وهي من تواصل حضورها الإفريقي المشهود وتبسط مكانتها الدولية الكاملة في كافة الميادين والأصعدة”.

واعتبر وزير العدل أن هذا الحدث الذي تستضيفه الجزائر”عن اقتدار جازم” والذي يتميز بحضور نخبوي، يعد “مكسبا مهما للأسرة القانونية والقضائية الموسعة، في بعديها الإقليمي والدولي”.

واستدل في ذلك بمشاركة 180 وافدا من 33 دولة من قارات إفريقيا، أوروبا، أمريكا وآسيا، في هذه الفعالية التي تمثل أكبر لقاء مهني بعد المؤتمر العالمي للمحضرين القضائيين.